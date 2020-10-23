Дипломаты США обеспокоены угрозой терактов в Турции

Американское посольство в Турции заявило о временной приостановке обслуживания граждан и выдачи виз, передает информационное агентство BusinessInsider.

Американское посольство в Турции заявило о временной приостановке обслуживания граждан и выдачи виз, передает информационное агентство BusinessInsider.

В Генконсульстве США, которое расположено на турецкой территории, объясняют свое решение потенциальной угрозой со стороны террористов. Якобы американцы и иностранцы из других стран рискуют быть похищенными или же могут пострадать от возможных террористических актов.

Представители дипмиссии оценили условия безопасности в стране и призвали граждан США быть бдительными, пребывая в Турции, а также избегать места массовых скоплений людей. Рекомендуется следить за последними новостями через СМИ.