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22:26   23 Октября 2020
Политика

Дипломаты США обеспокоены угрозой терактов в Турции

Дипломаты США обеспокоены угрозой терактов в Турции

Американское посольство в Турции заявило о временной приостановке обслуживания граждан и выдачи виз, передает информационное агентство BusinessInsider.

В Генконсульстве США, которое расположено на турецкой территории, объясняют свое решение потенциальной угрозой со стороны террористов. Якобы американцы и иностранцы из других стран рискуют быть похищенными или же могут пострадать от возможных террористических актов.

Представители дипмиссии оценили условия безопасности в стране и призвали граждан США быть бдительными, пребывая в Турции, а также избегать места массовых скоплений людей. Рекомендуется следить за последними новостями через СМИ.

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#сша #турция #политика

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