Песков: США не уведомляли Россию об итогах переговоров по Карабаху

Кремль не в курсе того, что имеет в виду президент США Дональд Трамп, говоря об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по Нагорному Карабаху, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Кремль не в курсе того, что имеет в виду президент США Дональд Трамп, говоря об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по Нагорному Карабаху, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Накануне в Вашингтоне состоялись переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с госсекретарем США Майком Помпео.

По итогам встречи, Трамп вышел к журналистам и заявил об "очень хороших" отношениях с Ереваном. При этом он не уточнил, встречался ли лично с лидерами Армении или Азербайджана.

"Думаю, что в этом отношении есть очень хороший прогресс", — сказал Трамп.

Армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Дважды усилиями дипломатов были достигнуты соглашения о прекращении огня. Дважды вводилась гуманитарная пауза, в том числе для эвакуации погибших. Дважды огонь возобновлялся снова. Ереван выходил с инициативой об эвакуации погибших под контролем МККК, но безрезультатно.