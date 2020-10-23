Власти Петербурга помогут в трудоустройстве попавшим под сокращения людям

Оставшимся без работы жителям Петербурга предложат помощь в трудоустройстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Оставшимся без работы жителям Петербурга предложат помощь в трудоустройстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Программа антикризисных мер реализуется службой занятости Петербурга. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, многие петербуржцы попали под сокращения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Средства на трудоустройство нуждающимся жителям города выделены из федерального центра, уточнил градоначальник. Он также подчеркнул, что меры направлены на избежание роста безработицы и падения уровня жизни петербуржцев. Речь идет об общественных работах и временном трудоустройстве по ряду направлений.