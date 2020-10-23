ФБК не удалось скрыть многомиллионные поступления на биткоин-кошелек

Глава штабов Алексея Навального Леонид Волков единовременно вывел со своего биткоин-кошелька более 444 тысяч рублей, пишет ФАН.

Глава штабов Алексея Навального Леонид Волков единовременно вывел со своего биткоин-кошелька более 444 тысяч рублей, пишет ФАН.

Используя специальный инструмент "Блокчейн" удалось проследить движение финансовых средств на биткоин-кошельке штабов Навального. В результате обнаружилась единовременная транзакция от 23 октября, с помощью которой были списаны более 444 тысяч рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также стала известна общая сумма совершенных транзакций за всю историю существования биткоин-кошелька региональных штабов Алексея Навального. По информации источника, всего с использованием данного платежного инструмента было произведено 3489 транзакций на общую сумму более 647,7 миллиона рублей.

СМИ не раз интересовались как деятельностью самого Леонида Волкова, так и весьма непрозрачными финансовыми операциями членов ФБК (признан иноагентом в РФ). Например, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло рассказал об использованной не по назначению части пожертвований, которые должны идти на обеспечение работы региональных подразделений Навального. По словам Ремесло, в опубликованном организацией отчете за 2019 год значилась сумма в 9,7 млн рублей, якобы пришедшая на биткоин-кошелек, тогда как СМИ насчитали более 45 млн рублей пожертвований.

Причиной такого существенного несоответствия могли стать финансовые махинации ФБК через использование неуказанных в отчете средств, распределяемых через частные биткоин-кошельки.