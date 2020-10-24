Леонков назвал главную опасность для РФ в карабахской войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев будут добиваться победы в войне за Нагорный Карабах, так как для каждого из них это единственная возможность удержать власть.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев будут добиваться победы в войне за Нагорный Карабах, так как для каждого из них это единственная возможность удержать власть.

Об этом в своем Telegram-канале «Мадуро – не дура» пишет военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Не раз писал о том, что для Пашиняна и Алиева в этой войне нужна победа, которая дает им шанс удержать власть. Победа любой ценой! В этом они "ситуационно-связанные" субъекты собственной внутренней политики», — рассуждает эксперт.

По словам Леонкова, Пашинян и Алиев идут к своей цели разными путями, но есть и нечто, что их объединяет. Оба лидера подключили в конфликт действующую оппозицию и сжигают ее «на костре войны». Для Никола Пашиняна внутреннюю угрозу представляют ветераны предыдущих войн, карабахские кланы и российские армяне. А для суннита Ильхама Алиева внутренней угрозой являются шиитские лидеры и их резервы из горных и сельских областей страны

«Уничтожение этих людей укрепляет личную власть «закавказских владык». А помирится они собираются после этого, причем без России, и без Ирана, — подчеркивает Леонков в заключение. — Кто бы что не говорил, но решающее значение и для одного, и для другого является тройственная связка США-Великобритания-Турция. Именно это главная угроза для России в настоящий момент».

Напомним, ранее Алексей Леонков, комментируя в интервью газете «Взгляд» ситуацию в Нагорном Карабахе, отметил, что армия Азербайджана прорвала оборонительный вал, который Армения создавала более 25 лет. Теперь азербайджанцы уверенно движутся к Степанакерту с юга, а также они наступают и с севера, хоть и медленнее. А армянским войскам приходится держать оборону на голой местности. Если так будет продолжаться, отметил военный эксперт, азербайджанские войска могут отрезать Степанакерт от Армении.