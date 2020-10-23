Официальный представитель МИД Египта высоко оценил стремление Ливии к миру

Официальный представитель МИД Египта Ахмад Хафез восхитился стремлением Ливии к миру, передает ФАН.

Официальный представитель МИД Египта Ахмад Хафез восхитился стремлением Ливии к миру, передает ФАН.

Дипломат из Египта отметил важность заключения соглашения о прекращении огня в Ливии, а также восхитился стремлением к достижению мира. Межливийские переговоры прошли в Египте в городе Хургада в сентябре 2020 года, что позволило достичь компромисса в урегулировании кризиса в североафриканской стране, передает ФАН.

Ахмад Хафез уверен, что для достижения стабильности, а также для создания условий по восстановлению суверенитета и сохранения территориальной целостности Ливии понадобится приложить немало усилий. Он утверждает, что для этого потребуется вывод всех иностранных сил из соседних государств.