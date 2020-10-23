20:29 23 Октября 2020Политика
Президент США заявил, что участвует в диалоге по Карабаху
Американский лидер заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху. Об этом сообщили журналисты президентского пула.
Американский лидер заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху. Об этом сообщили журналисты президентского пула.
Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
"Трамп заявил, что участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном, но не стал сообщать, говорил ли он с лидерами стран", — передает слова журналистов РИА Новости.
Представители МИД Армении и Азербайджана в пятницу, 23 октября, прилетели в Вашингтон на переговоры. Там они должны встретиться с госсекретарем США Майком Помпео.