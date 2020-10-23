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20:29   23 Октября 2020
Политика

Президент США заявил, что участвует в диалоге по Карабаху

Президент США заявил, что участвует в диалоге по Карабаху

Американский лидер заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху. Об этом сообщили журналисты президентского пула.

Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

"Трамп заявил, что участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном, но не стал сообщать, говорил ли он с лидерами стран", — передает слова журналистов РИА Новости.

Представители МИД Армении и Азербайджана в пятницу, 23 октября, прилетели в Вашингтон на переговоры. Там они должны встретиться с госсекретарем США Майком Помпео.

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#сша #трамп #карабах

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