Россия остается единственным "международным арбитром" между Арменией и Азербайджаном на фоне бездействующего Запада и наращивания агрессивной риторики Турции, считает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Россия остается единственным "международным арбитром" между Арменией и Азербайджаном на фоне бездействующего Запада и наращивания агрессивной риторики Турции, считает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

По мнению военного эксперта, только Россия сможет повлиять на исход боевых столкновений в Нагорном Карабахе. Москва способна здраво рассудить стороны карабахского конфликта, передает слова специалиста Федеральное агентство новостей.

Все ведущие мировые страны считают карабахских армян пострадавшей стороной. И только турецкие власти открыто поддержали в конфликте Баку. Однако ни одно из государств не намерено или не может предпринять какие-либо действия. К примеру, Франция осудила Турцию и Азербайджан, но ничего, кроме моральной поддержки Карабаху и Армении предложить не смогла.

"Максимум, на что оказался способен Эммануэль Макрон, — предложить медицинскую помощь пострадавшим в Нагорном Карабахе", — пишет Комиссар Яррик.

В свою очередь российская сторона, в отличие от Турции и Франции, не заняла чью-либо позицию, что сделало Москву единственной площадкой для переговоров, уверен эксперт. Как заявил ранее Владимир Путин, России не чужие ни Армения, ни Азербайджан, поэтому в общих интересах разрешить конфликт мирным путем.