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20:20   23 Октября 2020
Армия

Степанакерт готовится к налету ВВС Азербайджана

Степанакерт готовится к налету ВВС Азербайджана

Сирена воздушной тревоги зазвучала над Степанакертом, а город Мартуни подвергся бомбардировке. Об этом сообщило АМИ "Новости — Армения" со ссылкой на страницу Единого информационного центра в Facebook.

Азербайджанская армия в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в качестве целей выбирает не только позиции Армии обороны Нагорного Карабаха, но и населенные пункты. ВВС Азербайджана вечером 23 октября нанесли бомбовые удары по городу Мартуни. В Степанакерте готовятся к налету: в городе звучит сигнал воздушной тревоги, призывающий жителей спуститься в бомбоубежища.

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#нагорный карабах #ввс азербайджана #мартуни

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