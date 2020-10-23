Степанакерт готовится к налету ВВС Азербайджана

Сирена воздушной тревоги зазвучала над Степанакертом, а город Мартуни подвергся бомбардировке. Об этом сообщило АМИ "Новости — Армения" со ссылкой на страницу Единого информационного центра в Facebook.

Сирена воздушной тревоги зазвучала над Степанакертом, а город Мартуни подвергся бомбардировке. Об этом сообщило АМИ "Новости — Армения" со ссылкой на страницу Единого информационного центра в Facebook.

Азербайджанская армия в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в качестве целей выбирает не только позиции Армии обороны Нагорного Карабаха, но и населенные пункты. ВВС Азербайджана вечером 23 октября нанесли бомбовые удары по городу Мартуни. В Степанакерте готовятся к налету: в городе звучит сигнал воздушной тревоги, призывающий жителей спуститься в бомбоубежища.