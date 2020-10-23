19:51 23 Октября 2020Происшествия
Актер из "Кадетства" госпитализирован после драки со звездой "Глухаря"
Конфликт между актерами Кириллом Емельяновым и Тимуром Ефременковым закончился дракой в подмосковном Рублеве, сообщает "Экспресс газета".
Конфликт между актерами Кириллом Емельяновым и Тимуром Ефременковым закончился дракой в подмосковном Рублеве, сообщает "Экспресс газета".
Драка между актером из сериала "Кадетство" и звездой "Глухаря" началась после того, как они вышли из машины. Первого участника конфликта экстренно госпитализировали с сотрясением мозга. Драка между артистами произошла по личным мотивам, сообщил Ефременков. Актеры на момент происшествия были трезвыми.
"Кирилла нет для меня больше", — заявил звезда "Глухаря" в интервью журналистам.
Актеры после инцидента не обращались в правоохранительные органы. Точные причины конфликта между коллегами не называются.