Актер из "Кадетства" госпитализирован после драки со звездой "Глухаря"

Конфликт между актерами Кириллом Емельяновым и Тимуром Ефременковым закончился дракой в подмосковном Рублеве, сообщает "Экспресс газета".

Конфликт между актерами Кириллом Емельяновым и Тимуром Ефременковым закончился дракой в подмосковном Рублеве, сообщает "Экспресс газета".

Драка между актером из сериала "Кадетство" и звездой "Глухаря" началась после того, как они вышли из машины. Первого участника конфликта экстренно госпитализировали с сотрясением мозга. Драка между артистами произошла по личным мотивам, сообщил Ефременков. Актеры на момент происшествия были трезвыми.

"Кирилла нет для меня больше", — заявил звезда "Глухаря" в интервью журналистам.

Актеры после инцидента не обращались в правоохранительные органы. Точные причины конфликта между коллегами не называются.