Королева Великобритании Елизавета II заказала себе украинскую вышиванку

Всеукраинский центр вышивки и ковроделия в Решетиловке Полтавской области создал вышиванку по заказу королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает издание "Новости Полтавщины".

Всеукраинский центр вышивки и ковроделия в Решетиловке Полтавской области создал вышиванку по заказу королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает издание "Новости Полтавщины".

Королева Великобритании захотела приобрести сорочку в украинском национальном стиле, заявил украинский художник и педагог Евгений Пилюгин.

"Недавно в Решетиловке шили сорочку для королевы Великобритании. Ей лично или ее окружению захотелось, чтобы у нее была именно такая рубашка. Мастерицы вышивали ее специальным орнаментом", — подчеркнул он.

Ранее общественность раскритиковала герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон за нарушение королевского протокола. Супруга принца Уильяма дважды за неделю надела брючный костюм, что хоть и не запрещено письменно, но не поддерживается королевой Елизаветой II.