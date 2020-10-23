Украинского политолога Цимбалюка высмеяли за фото в Москве

Украинского политолога и журналиста Романа Цимбалюка высмеяли за фото в Москве, с критикой выступил депутат Верховной рады Алексей Журавко, пишет "ПолитРоссия".

Украинского политолога и журналиста Романа Цимбалюка высмеяли за фото в Москве, с критикой выступил депутат Верховной рады Алексей Журавко, пишет "ПолитРоссия".

Цимбалюк приехал в Москву и сфотографировался на Красной площади, а затем выложил фото в Facebook. Известный своим участием в российских политических ток-шоу журналист любит эпатировать подписчиков и выставлять напоказ свою антироссийскую позицию, за что всегда получает много негативных отзывов. На этот раз политолог запечатлел себя на фоне Мавзолея и Кремля.

"Как фаталистично выглядит Москва без москвичей", — написал он в посте.

Он также уточнил, что "ни один россиянин не пострадал". Депутат Алексей Журавко в своем Telegram-канале назвал Цимбалюка гастарбайтером, который "приехал класть плитку или крутить шаурму".