Россия смогла преодолеть американские санкции против МС-21

Американские санкции не помешают России создать новый гражданский самолет МС-21, так как для его создания будут использованы только отечественные композитные элементы.

Американские санкции не помешают России создать новый гражданский самолет МС-21, так как для его создания будут использованы только отечественные композитные элементы.

Об этом сообщает информационный портал «Популярная механика», отмечая, что попавшая под санкции США российская компания «АэроКомпозит», нашла выход из ситуации и наладила производство композитных элементов, необходимых для производства МС-21.

«Российские производители композитов совместно с разработчиком самолёта МС-21 провели квалификационные испытания отечественных материалов в соответствии с авиационными правилами.», — говорится в сообщении.

Испытания были проведены в сертифицированных центрах ФАП «Росавиации», и показали, что характеристики новых материалов полностью соответствуют требованиям, предъявляемых к конструкции самолета.

В корпорации «Иркут» уже наладили серийное производство деталей и агрегатов для нового самолета.

«Переход на российские материалы не приведет к ухудшению лётно-технических и экономических показателей самолёта МС-21−300», — отметили в государственной корпорации «Ростех».

Напомним, 23 сентября 2020 года российский президент Владимир Путин, встречаясь с работниками атомной отрасли прокомментировал решение западных партнеров прекратить поставки композитных материалов для нового пассажирского самолета, назвав такое поведение хамством.

«Что это такое. Это просто хамство. На мировом рынке. С нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — отметил президент.

По словам главы государства, новый российский среднемагистральный самолет МС-21 не имеет ничего общего с оборонным комплексом. Однако наши «партнеры» из соображений недобросовестной конкуренции отказались поставлять России необходимые композитные материалы для крыла. Но отечественные производители смогут самостоятельно произвести все необходимые материалы для самолета, добавил при этом президент.