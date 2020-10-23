Представитель Еврокомиссии рассказал о важности прекращения огня в Ливии

Соглашение о прекращении огня в Ливии поприветствовала Европейская комиссия. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН).

Соглашение о прекращении огня в Ливии поприветствовала Европейская комиссия. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее Представители Запада и Востока Ливии подписали договор по итогам переговоров в штаб-квартире ООН в Женеве.

Представитель по внешней политике ЕС Питер Стефано заявил, что прекращение огня необходимо для возобновления политического диалога. Чиновник добавил, что действие соглашения необходимо обеспечить на всей территории Ливии.

ФАН напоминает, что переговоры проходили в формате "5+5" в течение недели. Стороны конфликта пришли к соглашению о прекращении огня 23 октября.