Появилось видео убийства бойца ММА в Дагестане

Двое мужчин попали на видео в момент расправы над бывшим бойцом ММА Шамилем Абдулмуслимовым, который скончался от полученных травм. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Двое мужчин попали на видео в момент расправы над бывшим бойцом ММА Шамилем Абдулмуслимовым, который скончался от полученных травм. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Односельчане Шамиля Абдулмуслимова из Хасавюрта, отец и сын Мургамудин и Шамиль Мурагисовы, зашли в ресторан, где боец отдыхал с друзьями, с оружием. На опубликованном каналом видео видно, как мужчины отодвинули автоматом шторы и начали стрелять в спортсмена.

Его соратники пытались противостоять злоумышленникам, а те совершали попытки выстрелить и в них. Сотрудники полиции уже задержали мужчин. Ими были даны признательные показания. Следствием предварительно установлено, что расправа над бойцом произошла из-за земельного участка.