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19:08   23 Октября 2020
Происшествия

Появилось видео убийства бойца ММА в Дагестане

Появилось видео убийства бойца ММА в Дагестане

Двое мужчин попали на видео в момент расправы над бывшим бойцом ММА Шамилем Абдулмуслимовым, который скончался от полученных травм. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Односельчане Шамиля Абдулмуслимова из Хасавюрта, отец и сын Мургамудин и Шамиль Мурагисовы, зашли в ресторан, где боец отдыхал с друзьями, с оружием. На опубликованном каналом видео видно, как мужчины отодвинули автоматом шторы и начали стрелять в спортсмена.

Его соратники пытались противостоять злоумышленникам, а те совершали попытки выстрелить и в них. Сотрудники полиции уже задержали мужчин. Ими были даны признательные показания. Следствием предварительно установлено, что расправа над бойцом произошла из-за земельного участка.

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#дагестан #убийство #мма

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