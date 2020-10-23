Коррупционер Шереметьев признан "лучшим депутатом" по мнению ФБК

Иноагент ФБК выступил в поддержку депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, получившего четыре года условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Федеральное агентство новостей.

Иноагент ФБК выступил в поддержку депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, получившего четыре года условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Федеральное агентство новостей.

Депутат Шереметьев осужден по делу о мошенничестве с использованием служебного положения. Коммунисту также запрещено занимать должности на государственной службе сроком на два года. По версии следствия, Шереметьев ежемесячно выписывал помощнику миллионные премии. Однако обналиченные средства шли в карман депутату.

Шереметьев был избран в Мосгордуму при поддержке "Умного голосования" Алексея Навального в 2019 году. Координатор столичного штаба блогера Олег Степанов и юрист ФБК Любовь Соболь выступили в поддержку осужденного мошенника. Ведущий "Навальный Live" Владимир Милов и вовсе назвал Шереметьева "лучшим депутатам" от УГ.

Структуры Навального не отрицают, что кандидаты от "Умного голосования" не отличаются добросовестностью. Менеджер проектов ФБК Леонид Волков в интервью "Медузе" называл большую часть избранников от УГ "сбродом".