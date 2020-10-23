Мастурбирующий перед студентками дедушка оправдался "игрой на барабанах"

Пожилого жителя Луизианы обвинили в мастурбации перед студентками. Мужчина заявил, что на самом деле "играл на воображаемом барабане", передает Telegram-канал Oculus Inferno.

Пожилого жителя Луизианы обвинили в мастурбации перед студентками. Мужчина заявил, что на самом деле "играл на воображаемом барабане", передает Telegram-канал Oculus Inferno.

Дедушку не первый раз замечают онанирующим на публике. По словам местных жителей, мужчину ловят за мастурбацией с 1981 года. Недавно 72-летний онанист подъехал на машине к Луизианскому Университету. Американец начал мастурбировать перед студентками прямо из окна автомобиля.

Девушки были шокированы, увидев голого водителя. Они вызвали полицейских, которые задержали нарушителя правопорядка. Мужчина признался, что раньше он действительно был известен как публичный онанист. Дедушка сообщил, что сейчас у него проблемы с сердцем, и подобные выходки остались в прошлом. Мужчина рассказал, что перед студентками всего лишь играл на "воображаемом барабане".