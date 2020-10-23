Судно из Ирана прибыло с топливом в сирийский порт Банияс

Иранский танкер доставил в сирийский порт Банияс 38 тысяч тонн бензина. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщило агентство Business Recorder.

Иранский танкер доставил в сирийский порт Банияс 38 тысяч тонн бензина. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщило агентство Business Recorder.

Топливо из Ирана позволит компенсировать часть потребностей Сирии в топливе после ремонта нефтеперерабатывающего завода в Баниясе. Предприятие возобновило свою работу три недели назад, пишет ФАН.

Ранее другой иранский танкер доставил в Сирию миллион тонн сырой нефти. Такая же партия нефти была доставлена в сирийский порт неделю спустя. Стоит отметить, что Тегеран, как и Москва, поддерживает торговые отношения с Дамаском, несмотря на американские санкции.