Неизвестные боевики напали на позиции "Хайят Тахрир аш-Шам" в Идлибе

Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) подверглись атаке в опорном пункте в районе пограничного перехода Кафр Лусин. Федеральное агентство новостей сообщило, что принадлежность нападавших неизвестна.

Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) подверглись атаке в опорном пункте в районе пограничного перехода Кафр Лусин. Федеральное агентство новостей сообщило, что принадлежность нападавших неизвестна.

Пограничный переход Кафр Лусин используется Турцией для переброски в Идлибскую зону деэскалации военной техники и вооружения, которые доставались террористам из "Хайят Тахрир аш-Шам". В Идлиб 21 и 22 октября были переправлены крупные конвои с вооружением, а 23 октября блокпост боевиков был атакован.

Организация "Хайят Тахрир аш-Шам" запрещена не только в России, но и в Турции, однако из-за бездействия Анкары боевики этой организации взяли под контроль почти всю Идлибскую зону, уничтожив там все неподконтрольные Турции банды. Летом ХТШ начала кампанию на сирийский филиал организации "Аль-Каида", запрещенной в РФ, который носит название "Хурас ад-Дин".