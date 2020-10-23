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18:27   23 Октября 2020
Происшествия

СК предъявил обвинение в мошенничестве бывшему замглавы РЭА

СК предъявил обвинение в мошенничестве бывшему замглавы РЭА

Следователи обвинили в мошенничестве бывшего заместителя гендиректора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики РФ, передает пресс-служба СК.

Следствие считает, что обвиняемый предложил владельцу угольного холдинга в Кемеровской области помощь в оказании влияния на решения должностных лиц. Собственник предприятия в 2015 году перевел фигуранту дела более 3,9 млн рублей за получение квот на поставку угля.

Мошенничество выявили сотрудники УФСБ РФ по региону. Обвиняемый признал свою вину и начал сотрудничать со следователями. Фигурант находится под стражей. Уголовное дело также возбуждено на владельца холдинга. Ему инкриминируется статья о покушении на дачу взятки.

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#мошенничество #кемеровская область #угольный холдинг #РЭА

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