Политолог назвал работу на Россию единственным шансом для экономики Украины

Национальная экономика Украины окончательно уничтожена, а потому последняя возможность ее восстановить — работать на российский рынок. Такое мнение высказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию «Украина.ру».

Павел Рудяков: Украинская экономика работает в режиме самоуничтоженияhttps://t.co/vaprNY81C0 — Украина • РУ (@ukraina_ru) October 23, 2020

В четверг, 22 октября, Международный валютный фонд опубликовал печальную для страны и ее граждан статистику. Выяснилось, что по состоянию на октябрь 2020 года годовой доход на душу населения на Украине составил $3 424 в год. При этом в Белоруссии этот показатель равен $6 133, в Казахстане — $8 781, а в России — $9 972. Так, в Москве доходы жителей оказались в три раза выше, чем в Киеве.

По мнению Рудякова, у украинских властей уже не осталось надежд и реальных планов о том, как вывести экономику из нынешнего кризиса.

«Да нет, тут же уже нечего выводить из кризиса. Даже если бы к власти пришли какие-то суперменеджеры, это было бы невозможно. Национальная экономика уничтожена, и никакое правительство вывести ее из кризиса не может», — убежден эксперт.

Рудяков обратил внимание, что власти Украины перестали контролировать значительную часть того, что происходит в сфере хозяйствования страны. Теперь эта задача перешла к криминальным структурам или международным организациям, которые действуют, исходя из собственных интересов.

«Уже не первое наше правительство занимается тем, что латает дырки, занимает новые деньги на внешних рынках заимствования для того, чтобы обслуживать те же внешние заимствования. В экономику деньги не идут», — сетует директор информационно-аналитического центра «Перспектива».

Решить проблему Киев сможет, если пойдет по «белорусскому сценарию» и начнет работать на рынок России. Последний позволил бы восстановится целому ряду предприятий и даже отраслей.

«Но поскольку сейчас такая перспектива не то чтобы не рассматривается, а даже не обсуждается на уровне экспертного сообщества, на этом стоит жирный крест. До тех пор у экономики шансов нет, она фактически работает в режиме самоуничтожения», — подытожил Рудяков.

В июне 2020 года исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд на полтора года. Первый транш в размере $2,1 млрд Киев получил незамедлительно в том же месяце.

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд. Первый транш на сумму около $2,1 млрд будет перечислен уже в июнеhttps://t.co/twYt28dN5J Фото: Mike Theiler / Reuters pic.twitter.com/00GFJwvj42 — РБК (@ru_rbc) June 10, 2020

В фонде подчеркнули, что пандемия коронавирусной инфекции «окажет сильное влияние на украинскую экономику» в текущем году. Так, Киеву предрекли увеличение внешнего долга до 93% ВВП страны. При этом, год назад он составлял 78,8% ВВП.

В пятницу, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский во время интервью центральным телеканалам заявил, что на сегодняшний день страна не сможет обойтись без финансирования Запада.

"Осень-2020: победы и вызовы": Зеленский дал интервью четырем каналамhttps://t.co/HSyALhsFHD — VESTI (@vesti) October 22, 2020

«Экономика Украины выстроена таким образом… долго так выстраивалась, и люди должны об этом знать», — подчеркнул украинский лидер.

При этом, Зеленский отметил, что страна выполнила все условия, чтобы получить второй транш кредитных средств от МВФ.

Также украинский лидер заявил, что проведение Олимпийских игр в стране привлечет иностранных туристов и будет иметь символическое значение для государства. Так, власти страны активно развивают инфраструктуру для развития туризма.