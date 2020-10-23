Более 700 новобранцев из Ставрополья направились к месту прохождения службы
Более 700 новобранцев уже направились к месту службы в Ставропольском крае в рамках осенней призывной кампании. Об этом рассказали в военном комиссариате региона. Призывная кампания на Ставрополье стартовала 1 октября, пишет "КП".
Осенний призыв продлится до 1 декабря. На срочную службу отправятся еще более трех тысяч новобранцев.
Все подлежащие призыву юноши проходят обязательное медицинское освидетельствование, для чего привлечены медики, имеющие опыт проведения военно-врачебной экспертизы.
Призывная кампания проводится в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора.
Все новобранцы проходят тестирование в три этапа: до отправки на сборный пункт, непосредственно на сборном пункте и по прибытию к месту прохождения службы, сообщили в военном комиссариате Ставрополья. Новобранцев обеспечивают всеми необходимыми средствами защиты.