Более 700 новобранцев из Ставрополья направились к месту прохождения службы

Более 700 новобранцев уже направились к месту службы в Ставропольском крае в рамках осенней призывной кампании. Об этом рассказали в военном комиссариате региона. Призывная кампания на Ставрополье стартовала 1 октября, пишет "КП".

Более 700 новобранцев уже направились к месту службы в Ставропольском крае в рамках осенней призывной кампании. Об этом рассказали в военном комиссариате региона. Призывная кампания на Ставрополье стартовала 1 октября, пишет "КП".

Осенний призыв продлится до 1 декабря. На срочную службу отправятся еще более трех тысяч новобранцев.

Все подлежащие призыву юноши проходят обязательное медицинское освидетельствование, для чего привлечены медики, имеющие опыт проведения военно-врачебной экспертизы.

Призывная кампания проводится в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора.

Все новобранцы проходят тестирование в три этапа: до отправки на сборный пункт, непосредственно на сборном пункте и по прибытию к месту прохождения службы, сообщили в военном комиссариате Ставрополья. Новобранцев обеспечивают всеми необходимыми средствами защиты.