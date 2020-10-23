Рар объяснил, почему Германия считает себя вправе «воспитывать» Россию

Запад использует хамство, как инструмент против России, чтобы попытаться не дать ей вернуться в мировую политику и оппонировать западной системе ценностей.

Запад использует хамство, как инструмент против России, чтобы попытаться не дать ей вернуться в мировую политику и оппонировать западной системе ценностей.

Об этом в беседе с изданием «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя слова официального представителя президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва не намерена терпеть «хамство» Запада.

«На Западе хамство в отношении России присутствует со стороны средств массовой информации и некоторых политиков. Например, от американских или британских политиков я постоянно слышу только хамство. Я вообще удивляюсь, почему Россия так долго это терпела», — заявил по этому поводу немецкий политолог.

По его словам, Запад избрал Россию как ученика, которого «надо бить по попе» за то, что он никак не может выучить азы демократии.

Запад, и особенно Германия, считает Александр Рар, уверены, что они имеют полное право поучать и воспитывать другие страны. Так Запад относится не только к России, но и к Италии, Польше, Венгрии, и еще много к кому.

«Немцы – это очень самоуверенный народ. Экономика работает хорошо, демократия функционирует, немцы считают, что и правовое государство у них тоже лучше. Поэтому у части элиты проявляется эта надменность», — добавил немецкий политолог.

К тому же, уверен Рар, на Западе не уважают Россию. СССР уважали, потому что это была другая страна, она была опасной, и по отношению к ней «был респект».

А про Россию бывший президент США Барак Обама как-то сказал, что это региональная держава. В Западной Европе, правда, так не говорят, но думают именно так, отметил немецкий политолог. Россию списали, с ней обращаются как со второстепенной страной, и это самое оскорбительное, заключил Александр Рар.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая в эфире политической телепередачи «Большая игра» на Первом канале, заявил, что реакция Германии на осложнения в отношениях разочаровывают Россию, но Москва больше не намерена терпеть хамское отношение Запада.