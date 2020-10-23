Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:24   23 Октября 2020
Весь мир

Рар объяснил, почему Германия считает себя вправе «воспитывать» Россию

Рар объяснил, почему Германия считает себя вправе «воспитывать» Россию

Запад использует хамство, как инструмент против России, чтобы попытаться не дать ей вернуться в мировую политику и оппонировать западной системе ценностей.

Об этом в беседе с изданием «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя слова официального представителя президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва не намерена терпеть «хамство» Запада.

«На Западе хамство в отношении России присутствует со стороны средств массовой информации и некоторых политиков. Например, от американских или британских политиков я постоянно слышу только хамство. Я вообще удивляюсь, почему Россия так долго это терпела», — заявил по этому поводу немецкий политолог.

По его словам, Запад избрал Россию как ученика, которого «надо бить по попе» за то, что он никак не может выучить азы демократии.

Рар объяснил, почему Германия считает себя вправе «воспитывать» Россию

Запад, и особенно Германия, считает Александр Рар, уверены, что они имеют полное право поучать и воспитывать другие страны. Так Запад относится не только к России, но и к Италии, Польше, Венгрии, и еще много к кому.

«Немцы – это очень самоуверенный народ. Экономика работает хорошо, демократия функционирует, немцы считают, что и правовое государство у них тоже лучше. Поэтому у части элиты проявляется эта надменность», — добавил немецкий политолог.

К тому же, уверен Рар, на Западе не уважают Россию. СССР уважали, потому что это была другая страна, она была опасной, и по отношению к ней «был респект».

А про Россию бывший президент США Барак Обама как-то сказал, что это региональная держава. В Западной Европе, правда, так не говорят, но думают именно так, отметил немецкий политолог. Россию списали, с ней обращаются как со второстепенной страной, и это самое оскорбительное, заключил Александр Рар.

Рар объяснил, почему Германия считает себя вправе «воспитывать» Россию

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая в эфире политической телепередачи «Большая игра» на Первом канале, заявил, что реакция Германии на осложнения в отношениях разочаровывают Россию, но Москва больше не намерена терпеть хамское отношение Запада.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #европа #германия #песков #запад #рар #хамство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров