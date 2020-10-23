Ужесточение закона об абортах спровоцировало беспорядки в Польше

Суд признал антиконституционным прерывание беременности из-за нарушений плода.

Тысячи женщин вышли на протестные митинги в Варшаве после того, как Конституционный суд Польши признал антиконституционным закон, разрешающий аборты в случае обнаружения у плода тяжелого дефекта или неизлечимой болезни.

Польское законодательство давно считается самым строгим в Европе в отношении абортов. Но до сегодняшнего дня в Польше действовали смягчения, принятые в 1993 году под давлением левых и либеральных партий.

Аборт был легален, если беременность представляет угрозу жизни или здоровью матери, если медицинское освидетельствование покажет наличие у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и если женщина забеременела от насильника.

Сторонники

Изменения с ликованием приветствовали католики и правые консерваторы, которые составляют немалую часть сторонников ведущей партии «Право и справедливость». Их аргументация была выстроена так, что аборт является убийством и легализует евгенические практики относительно еще не родившегося ребенка, нарушая его право на жизнь и достоинство личности.

«Сегодня в память о святом Иоанне Павле II на Его Родине цивилизация Жизни торжествует над цивилизацией Смерти. 22 октября 2020 года войдет в историю. Мы кончаем с убийством беззащитных, с наследием тоталитарных режимов ХХ века», - написал в Twitter депутат польского сейма Томаш Жимковский.

Противники

Последние дни перед зданием Конституционного суда активисты протестовали против ужесточения законодательства. Проходил автопротест, в соцсетях появлялись сотни постов с хэштегами #powiedzkomus (Скажи кому-то) и #wyroknakobiеty (Приговор женщинам), аргументируя соблюдением прав человека и тем, что по их мнению, ограничения влекут за собой угрозу для физического и психического здоровья женщин.

По данным варшавской полиции, ночью перед принятием закона ситуация на улицах города резко обострилась. Задержали более 15 человек.

«Вчера мы имели дело с большой волной агрессии, в полицейских бросали камнями. Была использована физическая сила и газ», — сообщил представитель полиции Сильвестр Марча.

Как обстоят дела в России?

В России ежегодно фиксируется более 750 тысяч прерываний беременности, только пятая часть из них делается по медицинским показаниям. Такие данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова в 2019 году. В стране действует одно из самых свободных абортивных законодательств — согласно статье 56 ФЗ № 323, аборт делается по желанию женщины при наличии добровольного согласия. Причину решения указывать не требуется.