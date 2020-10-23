Глава "Конкорда" Пригожин рассказал о своих политических взглядах

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что не намерен идти в политику. Соответствующий ответ предпринимателя на запрос издания "Правда.ру" обнародовала пресс-служба компании "Конкорд".

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что не намерен идти в политику. Соответствующий ответ предпринимателя на запрос издания "Правда.ру" обнародовала пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин подчеркнул, что не имеет политических амбиций, а также не собирается идти в Государственную думу.

"Первое — политических амбиций, подчеркиваю еще раз, у меня нет. В Госдуму я идти не собираюсь", — заметил он.

Также предприниматель обозначил свои политические взгляды. Он объяснил, что Россия является великой державой, которая имеет право защищать свои интересы.

"Каждый обязан вкалывать на своем месте, как Папа Карло, на благо своей страны, в защиту интересов своего государства", — уточнил Пригожин.

Бизнесмен заметил, что никогда не состоял в партии "Родина" и не имеет к ней отношения. Пригожин вспомнил про российского социолога Максима Шугалея, который является депутатом от этой партии и представляет собой человека, полного самоотверженности. Предприниматель добавил, что всегда будет поддерживать таких людей.

Ранее Пригожин уже сообщал, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму РФ. Также он заявил, что не собирается сотрудничать с какими-либо политическими партиями.