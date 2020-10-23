Разоблачить преступное объединение получилось благодаря поддержке полицейских и прокуроров, уточнили в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу, 24 октября, задержали на Киевщине участников группировки, которую финансировали депутаты Верховной рады для участия в рейдерских захватах и ​​протестных акциях.

По информации СБУ, группировку контролировал депутат и сопредседатель одной из действующих политических партий Украины. Более детальной информации (имен, фамилий, названия партии) нет.

Предварительно, группировка прикрывалась спортивным объединением, участники которого, по заказу партийного руководства, участвовали в рейдерских захватах, митингах, протестах. Украинские правоохранители уточнили, что финансировал и контролировал группировку другой депутат Рады, но из этой же политической партии, у которого есть местная охранная компания.

Служба безопасности Украины установила, что участники группировки не только участвовали в рейдерских захватах, но и сбывали наркотики в регионе, хранили взрывчатку, оружие.

«В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали сбыт участниками ОО двух партий амфетамина», — уточнили правоохранители.

После обыскали квартиры фигурантов дела. Нашли и изъяли ручной гранатомет, оборонительную гранату с запалом, семь самодельных взрывчаток, пистолет-пулемет «Шмайсер» девятого калибра, патроны, наркотики, телефоны, компьютера. Двух участников группировки сотрудники СБУ задержали дома.

«Еще трое "активистов", которые скрываются от органов досудебного расследования, находятся в розыске», — уточнили в Службе безопасности Украины.