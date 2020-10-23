Бывший вице-президент "Евросети" арестован по делу об убийстве

В Москве взят под стражу бывший вице-президент компании "Евросеть" Борис Левин. Он является основным фигурантом по делу об убийстве.

В Москве взят под стражу бывший вице-президент компании "Евросеть" Борис Левин. Он является основным фигурантом по делу об убийстве.

Мера пресечения будет действовать до 6 ноября нынешнего года. Известно, что дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц, сообщает РИА Новости.

В 2003 году фигурант уже оказывался в неприятной истории. В правоохранительных органах считают, что бывший топ-менеджер вместе с подчиненными похитил экспедитора той же компании, где и работал. Поводом стала якобы обнаруженная недостача на складе.

Сначала Левин и его подельники пытались добиться возбуждения уголовного дела, а потом стали давить на жертву, чтобы человек распродавал свое имущество и вернул 20 млн рублей.

За похищение и вымогательство Левин тогда не понес никакого наказания.