Twitter оказалась ненадежной социальной сетью, поэтому РФ необходимо развивать собственные ресурсы для обеспечения безопасности данных. Общественный деятель Эрнест Макаренко прокомментировал новость о взломе аккаунта Трампа, пишет iReactor.

Twitter оказалась ненадежной социальной сетью, поэтому РФ необходимо развивать собственные ресурсы для обеспечения безопасности данных. Общественный деятель Эрнест Макаренко прокомментировал новость о взломе аккаунта Трампа, пишет iReactor.

Недавно в Сети появилась новость, что профиль президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Twitter был взломан хакером. Комментируя этот случай, блогер Эрнест Макаренко заявил, что сообщение является стопроцентным фейком. Несмотря на то, что Twitter весьма ненадежная Сеть, очень мала вероятность, что профиль президента не был защищен двухфакторной аутентификацией. По мнению специалиста, распространение такой информации выгодно соперникам Трампа в рамках предвыборной гонки.

Однако, как отметил блогер, это никак не отменяет необходимости создания в России собственных социальных медиа, которые также будут работать, ориентируясь на интересы российских граждан. Он подчеркнул важность достижения безопасности персональной информации в Сети.

"Нам надо создавать свои социальные сети, нормальные и защищенные. Которые будут работать и обеспечивать интересы граждан нашей страны и защиту их персональных данных, защиту всей их информации", — уточнил эксперт.

Интересно, что взлом аккаунта Трампа в Twitter уже происходил ранее. Это было в 2016 году, и произошло якобы теперь под предводительством одного и того же хакера.