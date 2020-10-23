Поставка российской нефти в Европу через Белоруссию была приостановлена

Польская энергетическая компания обнаружила технические неполадки в работе своего участка трубопровода "Дружба". На время устранения проблем Белоруссия прекратила поставки топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Белнефтехима".

Польская энергетическая компания обнаружила технические неполадки в работе своего участка трубопровода "Дружба". На время устранения проблем Белоруссия прекратила поставки топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Белнефтехима".

Транзит нефтяной смеси был ограничен на перегоне от Мозыря до Бреста, во время ремонта энергоресурсы поступали в резервуары. Пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко подтвердил, что неполадки возникли на стороне Польши, их удалось быстро устранить. Белорусский оператор делает все необходимое для восстановления прокачки и поставки запланированных объемов топлива из емкостей линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь". Сообщается, что транзит уже восстановлен.

Нефтепровод "Дружба" был построен в 60-е годы прошлого века для обеспечения транзита нефти в Европу. Сегодня проект проходит по территориям России, Белоруссии и Польши, имеет смычки с нефтепроводами Украины и стран Прибалтики.