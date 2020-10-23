Зеленский вновь заявил о желании провести Олимпийские игры на Украине

Проведение Олимпийских игр на Украине привлечет иностранных туристов и будет иметь символическое значение для государства. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает "112 Украина".

Проведение Олимпийских игр на Украине привлечет иностранных туристов и будет иметь символическое значение для государства. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает "112 Украина".

Зеленский сообщил, что украинские власти развивают инфраструктуру для развития туризма. По мнению призера Олимпийских игр Елены Говоровой, проведение мировых соревнований является лучшей презентацией страны.

"Нам нужен спортивный "Оскар", нам нужна цель", — сказал Зеленский.

Президент Украины рассказал об Олимпийских играх во время посещения Донецкой области. Он принял участие в открытии ледовой арены Mariupol Ice Center.