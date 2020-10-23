Организатор конкурсов красоты перечислил три категории охотниц за короной

В «Патриоте» обсудили закулисье соревнований за право называться самой красивой.

Организатор конкурса красоты в формате реалити-шоу Nuts Queen Reality Владимир Черемшанов рассказал, какие девушки приходят на такие соревнования. Своим мнением специалист поделился в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Закулисье конкурсов красоты».

По его словам, есть три категории желающих заполучить заветную корону. К первому типу относятся те, кто хочет самоутвердиться в жизни и, прежде всего, пытаются доказать сами себе, что могут победить.

«Они, допустим, устали от бытовухи, от дел, у них дети и муж. Решили: “я могу”. И вот она пошла. Бывает, что к финалу человек полностью меняется. Другая категория — девушки, которые участвуют везде, во всех конкурсах подряд. Одну корону уже получили, теперь хотят вторую. У них мания, это как наркотик. Ну а третьи — эскортницы», — заявил Черемшанов.

Впрочем, по словам эксперта в конкурсах красоты, у него нет предубеждения по поводу места работы той или иной претендентки на корону. По его словам, это не может становиться каким-то ограничением для будущего участия в состязании.

«Мы не начинаем никогда прорабатывать девушек, когда они приходят на конкурсы. У нас нет запретов. Нам неважно, чем девушка занимается. И на первый взгляд сказать сложно. Да даже если бы она сказала, что занимается непристойной деятельностью, это не повод. Каждый зарабатывает, как умеет», — убежден гость онлайн-эфира.

Как рассказал спикер конференции, на конкурсы, организатором которых он становится, чаще всего приходят девушки, желающие заявить о себе.

«Которые просто решили попробовать в первый раз, ощутить атмосферу на свой вкус», — делится эксперт.

Говоря о критериях отбора девушек на состязания, Черемшанов заявил, что как таковых требований обычно нет. Однако в последнем конкурсе знатока красоты Nuts Queen Reality в основном будут участвовать претендентки одной возрастной категории и телосложения.

«Я не то, чтобы не очень люблю брать моделей plus-size, они сами к нам не приходят. Был опыт, когда такие девушки участвовали, но в последнем сезоне в основном стройные и по внешности не было сильных отличий. Тоннелей в ушах, ирокезов — суперэкстремальностей не было», — рассказывает Черемшанов.

Также в студии подняли проблему наркомании среди моделей конкурсов красоты. По словам участника «Патриота», в своих проектах он к этому относится категорично и запрещает девушкам принимать алкоголь за день до съемки сюжета.

«Мозг должен быть чистый и адекватный. Они должны выполнять то, что репетировали», — сказал специалист.

На вопрос о том, нужны ли в России конкурсы красоты среди мужчин, Черемшанов отвечает однозначно:

«Лично мне кажется, что нет. Мне предлагали заняться такими конкурсами, но сложно представить мужчину, которые всерьез пойдет туда. Либо конкурс устроить по личностным качествам. Один, там, классный рыбак, другой здорово ремонт делает», — предложил организатор.

В конце февраля 2019 года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить детские конкурсы красоты на законодательном уровне. Он подчеркнул, что в таких проектах могут принимать участие только совершеннолетние, и призвал родителей водить детей на творческие конкурсы. На его взгляд, конкурс красоты подразумевает, что кто-то из детей красивый, а кто-то — менее, что неправильно.

Также в «Патриоте» выступил шоумен, бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев, объяснив, почему молодежи не стоит следить за Ольгой Бузовой. По его словам, популярная певица не сможет рассказать им что-то новое.