Российские ученые создадут цифровой двойник авиадвигателя ТВ7-117

Внедрение инноваций в производство — приоритетное направление развития отечественного авиастроения, заявили в Ростехе.

Представители госкорпорации Ростех сообщили о создании цифрового двойника второго уровня российского газотурбинного двигателя ТВ7–117. По их словам, разработка поможет виртуально испытать элементы силовой установки, определить эффективные параметры и модернизировать производство. Ростех реализует проект совместно с петербургским Политехом.

По информации госкорпорации, цифровой двойник состоит из различных математических моделей, поэтому систему называют обучаемой. Изначально специалисты изучили эталонные параметры чертежей, чтобы разработать виртуальную модель двигателя ТВ7–117. Так создали цифровой двойник первого уровня, благодаря которому произвели первый образец изделия.

Под цифровым двойником второго уровня подразумевается виртуальная модель, которую интегрируют в производство. Такая модель сохранит и отобразит детальную информацию о том, когда создали и ввели в эксплуатацию каждый изготовленный ТВ7–117.

Благодаря системе получится не только виртуально испытать двигатель, но и спрогнозировать поведение силовой установки. Это необходимо для того, чтобы определить целесообразность производства элементов ТВ7–117 с помощью аддитивных технологий.

Генеральный конструктор Ростеха Юрий Шмотин назвал приоритетным направлением развития российского авиастроения внедрение инноваций в производство. По его мнению, инновации повышают надежность, поэтому система сократит сроки испытаний ТВ7–117, а в дальнейшем и издержки производства, что приведет к экономической выгоде.

«Мы планируем завершить создание цифрового двойника второго этапа к 2022 году», — добавил Шмотин.

Инженеры уже определили 13 основных элементов осевого компрессора, продолжил генеральный конструктор Ростеха. Для них создадут виртуальные алгоритмы, которые полностью повторят технологические процессы серийного производства двигателя.

Цифровой двойник используют не только для ТВ7–117, но и всей производственной системы. Сейчас разные модификации газотурбинного двигателя устанавливают на новейшие вертолеты Ми-38, а также на самолеты Ил-112В и Ил-114–300.