Американские ученые нашли уязвимое место у коронавируса

Ученые из Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия в США обнаружили три смертельно опасных для человека коронавируса SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV. Они имеют одинаковые уязвимые места, пишет Science.

Ученые из Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия в США обнаружили три смертельно опасных для человека коронавируса SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV. Они имеют одинаковые уязвимые места, пишет Science.

Специалисты выявили более 300 белков, которые продуцируются заражаемой клеткой, взаимодействующие с SARS-CoV-2. Ученые выделили 20 молекул, которые влияют на число вирусных частиц.

К белкам исследователи отнесли Tom70. Они контактируют с коронавирусным геном Orf9b, который принадлежит SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2. Белки Tom70 играют на руку всем трем коронавирусам и их можно применять как мишень для противовирусных препаратов широкого спектра действия.