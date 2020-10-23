Ученый объяснил, чем опасна радиоактивная вода из реакторов Фукусимы

Активисты Гринпис бьют тревогу из-за резервуаров разрушенной японской АЭС.

Гринпис предупредил об опасности сброса воды из реактора разрушенной АЭС в Японии «Фукусима-1». «Зеленые» уверены, что в ней содержится радиоактивное вещество углерод-14, которое может повлиять на ДНК человека. Опасность вещества в том, что оно «инкорпорируется во все живые организмы» и период полураспада составляет 5370 лет, говорится в докладе общественной организации.

Сопредседатель Союза экологических организаций Андрей Фролов разделяет тревогу Гринпис. Ведь распад упомянутого изотопа может обернуться мутацией ДНК.

«У нас ДНК состоит в основном из кислорода, углерода и водорода — белковые соединения. Туда попадает большое количество, миллиарды этого углерода. Углерод-12 стабильный, то есть с ним ничего не случается. А углерод-14 может распасться, вместо него получается другой элемент. Соответственно, в цепочке ДНК происходят изменения», — объяснил «Политике» эксперт.

Кроме того, Фролов рассказал о разнице внешней и внутренней радиации для организма. Дело в том, что от внешнего облучения человек может защититься, к примеру, переехать из опасной зоны. А радиоактивный углерод-14 попадает внутрь организма и усваивается. Через три месяца (после очередного замещения клеток организма) элемент встраивается в организм.

Таким образом, радиоактивный продукт начинает жить в организме человека и развивать патологии. Вывести углерод из организма человек не способен.

Подробнее о решении правительства Японии спустить в Тихий океан один миллион тонн отравленной радиацией воды из резервуаров фукусимской АЭС читайте в материале «Политики Сегодня».