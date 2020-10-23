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17:55   23 Октября 2020
Общество

Ученый объяснил, чем опасна радиоактивная вода из реакторов Фукусимы

Ученый объяснил, чем опасна радиоактивная вода из реакторов Фукусимы

 

Гринпис предупредил об опасности сброса воды из реактора разрушенной АЭС в Японии «Фукусима-1». «Зеленые» уверены, что в ней содержится радиоактивное вещество углерод-14, которое может повлиять на ДНК человека. Опасность вещества в том, что оно «инкорпорируется во все живые организмы» и период полураспада составляет 5370 лет, говорится в докладе общественной организации.

Сопредседатель Союза экологических организаций Андрей Фролов разделяет тревогу Гринпис. Ведь распад упомянутого изотопа может обернуться мутацией ДНК.

«У нас ДНК состоит в основном из кислорода, углерода и водорода — белковые соединения. Туда попадает большое количество, миллиарды этого углерода. Углерод-12 стабильный, то есть с ним ничего не случается. А углерод-14 может распасться, вместо него получается другой элемент. Соответственно, в цепочке ДНК происходят изменения», — объяснил «Политике» эксперт.

Кроме того, Фролов рассказал о разнице внешней и внутренней радиации для организма. Дело в том, что от внешнего облучения человек может защититься, к примеру, переехать из опасной зоны. А радиоактивный углерод-14 попадает внутрь организма и усваивается. Через три месяца (после очередного замещения клеток организма) элемент встраивается в организм.

Таким образом, радиоактивный продукт начинает жить в организме человека и развивать патологии. Вывести углерод из организма человек не способен.

Подробнее о решении правительства Японии спустить в Тихий океан один миллион тонн отравленной радиацией воды из резервуаров фукусимской АЭС читайте в материале «Политики Сегодня».

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