Леонков: России нужно делать ставку на разработку ПВО

По мнению эксперта, прежде всего российской армии нужно развивать системы противовоздушной обороны.

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в беседе с изданием Baltnews рассказал, что Пентагон проводит крупную модернизацию всех вооруженных сил США для того, чтобы обеспечить свое превосходство в противостоянии с Китаем и Россией.

«США не скрывают, что гиперзвуковое оружие в первую очередь будет поставляться на флот. Это будут двухступенчатые ракеты – разгонный блок и маневрирующая боеголовка. Действие такое же, как у крылатых ракет с дальностью свыше полторы тысяч километров. Эти гиперзвуковые комплексы также могут быть оснащены ядерными боеголовками», — сообщил специалист.

По словам Леонкова, ранее во всех американских военных доктринах содержался так называемый военный стандарт 2+. Он означал, что Пентагон рассматривал возможность ведения боевых действий сразу на двух фронтах. Теперь в США сомневаются, что могут успешно противостоять двойному натиску.

Между тем главными оппонентами Вашингтона считаются сразу две крупнейшие державы – это Китай и Россия. Последней нужно совершенствовать собственные системы противовоздушной обороны, подчеркнул Леонков, ведь именно с воздуха США могут нанести удар. Чтобы предупредить такую возможность страна должна сделать упор на развитие систем ПВО, уверен военный эксперт.

«Наша эшелонированная система ПВО – основной инструмент, который будет прореживать ряды американских ракет. У американцев ракеты летят со скоростью максимум восемь махов, а наши комплексы С-400 работают по целям с двенадцатью махами. Но так как носителями таких ракет у США являются корабли, здесь еще будут работать противокорабельные ракеты, такие как "Циркон", а также гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"», — добавил Леонков.

Пекин, в свою очередь, сулит Вашингтону угрозу со стороны океана. Дело в том, что сейчас у китайской стороны больше всего военных судов в мире. Их флот уже давно перегнал американский по числу и возможностям военных кораблей. В ответ американцы укрепляют свои базы на Гуаме, а также вкладывают денежные средства в Индо-Тихоокеанское командование.

«Против Китая они согласны воевать, потому что считают, что его мощь, несмотря на количество вооружения, уступает американской. Вашингтон собирается привлекать союзников и хочет, чтобы к нему присоединились Вьетнам и Индия», — подытожил спикер.

Напомним, американские эсминцы класса Arleigh Burke вскоре могут обзавестись гиперзвуковым оружием. В Пентагоне считают, что наращивание огневой мощи флота – это главный аспект, который поможет сдержать китайский флот в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Политика Сегодня» уже писала про российские зенитные ракетные системы С-400. «Алмаз-Антей» разрабатывал С-400 специально для защиты от ударов с воздуха, которые могут осуществляться с помощью крылатых, тактических и оперативных баллистических ракет.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 позиционируется Россией, как «охотник за невидимками», и является одним из самых современных ракетных платформ класса «земля-воздух» большой и средней дальности. Разработан комплекс специально для уничтожения самолетов-невидимок и баллистических ракет. Впрочем, С-400 также может поражать и наземные цели.

Комплекс заступил на боевое дежурство в 2007 году, дальность действия составляет 400 километров. С-400 может стрелять дальнобойными гиперзвуковыми ракетами класса «земля-воздух» 40Н6, которые способны поражать маломаневренные аэродинамические цели.