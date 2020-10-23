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16:58   23 Октября 2020
Общество

Леброн Джеймс "сделал" из Трампа клоуна в Instagram

Леброн Джеймс "сделал" из Трампа клоуна в Instagram

Баскетболист NBA Леброн Джеймс высмеял действующего главу Белого дома Дональда Трампа через Instagram, сообщает Sports.ru.

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" опубликовал на своей странице в соцсети фото с президентских дебатов, "скорректировав" снимок по своему усмотрению. Американский футболист добавил эмодзи клоуна, закрыв голову Трампа.

"Пожалуйста, голосуйте", — подписал Джеймс публикацию в Instagram.

Выборы президенты США пройдут 3 ноября. За пост главы Белого дома будут бороться демократ Джон Байден и республиканец Дональд Трамп.

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#трамп #выборы в сша #Леброн Джеймс

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