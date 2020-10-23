Леброн Джеймс "сделал" из Трампа клоуна в Instagram

Баскетболист NBA Леброн Джеймс высмеял действующего главу Белого дома Дональда Трампа через Instagram, сообщает Sports.ru.

Баскетболист NBA Леброн Джеймс высмеял действующего главу Белого дома Дональда Трампа через Instagram, сообщает Sports.ru.

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" опубликовал на своей странице в соцсети фото с президентских дебатов, "скорректировав" снимок по своему усмотрению. Американский футболист добавил эмодзи клоуна, закрыв голову Трампа.

"Пожалуйста, голосуйте", — подписал Джеймс публикацию в Instagram.

Выборы президенты США пройдут 3 ноября. За пост главы Белого дома будут бороться демократ Джон Байден и республиканец Дональд Трамп.