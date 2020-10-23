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16:50   23 Октября 2020
Общество

Пресс-служба "Конкорда" опубликовала иск Пригожина к Милову и Навальному

Пресс-служба "Конкорда" опубликовала иск Пригожина к Милову и Навальному

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин намерен в суде отстаивать свое достоинство и деловую репутацию. Ответчиками в суде станут блогеры Владимир Милов и Алексей Навальный. Информацию предоставили в пресс-службе компании "Конкорд".

Блогер Владимир Милов на YouTube-канале разместил ролик, в котором рассказал о российском бизнесмене Евгении Пригожине. Предприниматель уверен, что это видео порочит его честь и достоинство. Сведения, которые представил Милов, носят недостоверный характер и не подкреплены фактами.

В связи с этим бизнесмен подал исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации и потребовал компенсацию причиненного морального вреда. Истец оценивает моральный вред в 5 миллионов рублей, причем взыскать компенсацию он намерен не только с Милова. В распространении порочащей информации также замечен блогер Алексей Навальный, поэтому он значится вторым ответчиком в исковом заявлении.

 

 

 

 

В своем иске предприниматель требует признать опубликованные сведения недостоверными, порочащими его имя. Бизнесмен также просит суд обязать Милова удалить запись в течение десяти дней и публично опровергнуть предоставленные данные.

Ранее пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала иски, которые бизнесмен подавал в отношении журналиста Максима Шевченко, блогера Алексея Навального и его единомышленников Любови Соболь и Леонида Волкова. В компании отметили, что юристы тщательно следят за всей информацией вокруг личности Пригожина, уделяя особое внимание заявлениям, которые могут нанести вред деловой репутации бизнесмена.

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#навальный #иск #пригожин #милов

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