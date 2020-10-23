СК просит арестовать готовившего теракт в Московском регионе мигранта

Следственный комитет ходатайствует об аресте уроженца Центральной Азии, задержанного сотрудниками ФСБ за подготовку теракта в Московском регионе, передает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Следственный комитет ходатайствует об аресте уроженца Центральной Азии, задержанного сотрудниками ФСБ за подготовку теракта в Московском регионе, передает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Молодого человека 1999 года рождения задержали 22 октября. Действуя по указанию международных террористов, он занимался подготовкой теракта в одном из зданий органов власти. При обыске сотрудники ФСБ обнаружили в его тайнике компоненты для изготовления СВУ. Также в его средствах связи была найдена переписка с боевиками, в которой они обсуждали предстоящий теракт, инструкции по изготовлению взрывчатки и видеозапись с его "присяги" террористам.

По данным ФСБ, после осуществления взрыва он намеревался поехать на Ближний Восток и принять участие в террористической деятельности.