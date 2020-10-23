Рустам Солнцев посоветовал молодежи не слушать Бузову

По словам шоумена, певица и блогер не несет никакого смысла в своем творчестве.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» шоумен, бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о том, почему современной молодежи не стоит следить за контентом, который производит популярная певица и блогер Ольга Бузова. По словам спикера, ведущая популярного реалити-шоу не несет никаких «новых смыслов» в массы.

«Я человек, который всегда ищет во всем какой-то смысл. И мне очень нравятся люди, которые производят смыслы. И мне не важно, кем они являются: блогерами, певицами или артистами. К сожалению, Ольга Бузова не несет никаких смыслов. Предположим, что какие-то "живые" подписчики у нее действительно есть [в Instagram]. Не все же миллионы у нее накрученные. Но эти люди не извлекают ничего нового из ее творчества», — заявил шоумен.

По мнению Солнцева, сейчас Россия переживает «очень серьезное» время. Помимо социально-культурных проблем жизнь людей перекроили постоянные ограничения и закрытые границы из-за пандемии коронавируса.

Гость Медиагруппы «Патриот» обратил внимание, что множество блогеров, которые не могут похвастаться многомиллионной аудиторией, создают контент в разы более качественней, чем Ольга Бузова. Также не стоит забывать и про личное общение с аудиторией, ведь большая часть популярности почти любого блогера строится на этом.

«Оля Бузова со своей аудиторией не общается. Она по-прежнему должна петь ту дрянь, которую она поет и сейчас, но в перерывах между этим всем она должна обращаться к своей аудитории», – добавил Солнцев.

В заключение шоумен оценил возможность того, что молодой человек Бузовой, видеоблогер Давид Манукян (армянин по национальности) отправится отстаивать честь своей страны в Республику Нагорный Карабах.

«Я думаю, что Манукян не из тех людей, кто отправится в Нагорно-Карабахскую Республику. Он слишком рафинированный для этого», — подытожил Солнцев.

Воскресное утро 27 сентября 2020 года в районе Нагорно-Карабахской Республики началось с эскалации боевых действий: между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся давний территориальный конфликт. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за мирное урегулирование конфликта между Баку и Ереваном, и призывает стороны сесть за стол переговоров.