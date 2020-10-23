Военный эксперт предсказал возвращение баллистических ракет на Чукотку

Если Соединенные Штаты Америки разместят свои ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Россия ответит на это возвращением к советскому варианту, когда межконтинентальные баллистические ракеты стояли на Дальнем Востоке.

Если Соединенные Штаты Америки разместят свои ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Россия ответит на это возвращением к советскому варианту, когда межконтинентальные баллистические ракеты стояли на Дальнем Востоке.

Об этом в интервью изданию «Взгляд» заявил военный эксперт Василий Кашин.

Таким образом эксперт прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, сказанные им накануне в рамках выступления в валдайском дискуссионном клубе, о том, как ответит Россия, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в АТР.

«Можно вернуться к варианту размещения баллистических ракет времен СССР на Дальнем Востоке. Тогда в зоне поражения окажется вся Аляска и часть континентальной территории США», — заявил по этому поводу эксперт Центра стратегий и технологий Василий Кашин.

По его словам, президент РФ еще на этапе выхода Вашингтона из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности) гарантировал, что наша страна не станет первой размещать такие вооружения. А, если разместит их, то только в тех регионах, где это сделают США.

«В период холодной войны у СССР имелись баллистические ракеты средней дальности комплекса "Пионер" на Чукотке, на базе "Анадырь-". Это единственное место, откуда они доставали до части континентальной территории США, включая несколько крупных городов», — напомнил эксперт.

Теоретически, по его словам, Россия сейчас может вернуться к советской системе размещения ракет, и тогда в зоне поражения окажутся американские объекты противоракетной обороны, которые находятся на Аляске. Но сейчас у России еще нет ракет подходящего класса.

«Президент России говорил о разработке двух вариантов на основе уже имеющихся систем вооружений. Первый – это гиперзвуковой комплекс или баллистическая ракета на базе «Искандера», второй – крылатая ракета, которая, вероятно, будет вариантом уже имеющихся у России морских или авиационных ракет», — добавил Кашин.

Напомним, в четверг, 22 октября, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о новых угрозах, возникающих перед нашей страной. К таким угрозам глава государства отнес заявление «американских партнеров» о то, что в АТР могут быть размешены ракеты средней и меньшей дальности. Такие заявления, по словам Путина, не могут не настораживать, и Россия, без сомнения, будет вынуждена предпринять ответные действия.