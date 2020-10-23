Бразильцы вспомнили турне Горбачева, которое состоялось после развала СССР

Последний президент Советского Союза Михаил Горбачев совершил свой первый визит в Южную Америку в 1992 году. Об этом рассказывает бразильское издание Folha de S.Paulo.

Последний президент Советского Союза Михаил Горбачев совершил свой первый визит в Южную Америку в 1992 году. Об этом рассказывает бразильское издание Folha de S.Paulo.

Бразильский журналист и преподаватель Жозе Арбекс-младший вспомнил о популярности Михаила Горбачева. Представитель СМИ назвал Горбачева "Притягательным" и "магнетическим". По словам журналиста, политик выглядел прекрасно и собирался с женой и дочерью посетить Аргентину, Бразилию, Чили, а после отправиться в Мексику в рамках трехнедельного турне.

В заключение автор материала подчеркивает, что Горбачев заразил всех своей харизмой, а бразильцы слушали его лекции. Бывший президент СССР тогда заявил, что процесс демократизации в Бразилии будет очень трудным.