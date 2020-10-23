Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:03   23 Октября 2020
Политика

Бразильцы вспомнили турне Горбачева, которое состоялось после развала СССР

Бразильцы вспомнили турне Горбачева, которое состоялось после развала СССР

Последний президент Советского Союза Михаил Горбачев совершил свой первый визит в Южную Америку в 1992 году. Об этом рассказывает бразильское издание Folha de S.Paulo.

Бразильский журналист и преподаватель Жозе Арбекс-младший вспомнил о популярности Михаила Горбачева. Представитель СМИ назвал Горбачева "Притягательным" и "магнетическим". По словам журналиста, политик выглядел прекрасно и собирался с женой и дочерью посетить Аргентину, Бразилию, Чили, а после отправиться в Мексику в рамках трехнедельного турне.

В заключение автор материала подчеркивает, что Горбачев заразил всех своей харизмой, а бразильцы слушали его лекции. Бывший президент СССР тогда заявил, что процесс демократизации в Бразилии будет очень трудным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#горбачев #бразилия #популярность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров