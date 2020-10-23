Министр просвещения Кравцов сделал прививку от коронавируса

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов сделал прививку от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения РФ Сергей Шатунов.

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов сделал прививку от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения РФ Сергей Шатунов.

Комментируя вопрос журналистов о том, привился ли министр Сергей Кравцов от COVID-19, Шатунов дал утвердительный ответ. Представителей прессы также интересовало, какой именно вакциной воспользовался глава Минпросвещения. По словам Шатунова, Кравцов привился "отечественным" препаратом.