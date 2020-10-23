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15:59   23 Октября 2020
Общество

Министр просвещения Кравцов сделал прививку от коронавируса

Министр просвещения Кравцов сделал прививку от коронавируса

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов сделал прививку от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения РФ Сергей Шатунов.

Комментируя вопрос журналистов о том, привился ли министр Сергей Кравцов от COVID-19, Шатунов дал утвердительный ответ. Представителей прессы также интересовало, какой именно вакциной воспользовался глава Минпросвещения. По словам Шатунова, Кравцов привился "отечественным" препаратом.

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#прививка #кравцов #коронавирус

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