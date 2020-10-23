Повышение тарифа на передачу электроэнергии уничтожит украинский бизнес

Никто даже на секунду не задумывается о будущем, сетует депутат Рады.

Член комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, если Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКП) действительно повысит тариф на передачу электроэнергии, то украинские предприятия разорятся. По ее словам, бизнес достаточно пострадал от пандемии коронавируса.

«Крайне трудно наблюдать за тем, как государство вместо того, чтобы поддерживать промышленность и бизнес, пытается за их счет решить проблемы, которые сама же и создала. Ведь именно так выглядит очередная тарифная атака на бизнес от НКРЕКП. Т ариф на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" может повыситься на треть », — считает депутат Рады.

Согласно оценкам Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), к концу мая малый и средний бизнес потеряли от 50–75% доходов. Коронавирус сказался и на доходах украинцев, поскольку 30% предприятий сократили зарплаты, а еще 19% — отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Буймистер считает, что украинский бизнес достаточно пострадал и без повышения тарифов.

«В ситуации, когда каждая копейка буквально на вес золота, НКРЕКП делает все, чтобы эти последние копейки у бизнеса забрать. А заодно — заработать на всех украинцах», — подчеркнула депутат Рады.

Буймистер не исключила, что власти страны, если повысят тариф, заработают на украинцах шесть млрд гривен (более 16 млрд рублей). Однако, по ее мнению, бизнес не выдержит такого тарифного давления.

«Решение повысить тарифы на передачу электроэнергии может стать для многих предпринимателей фатальным. Когда часть предприятий закроется, с кого вы будете брать деньги в следующем году? Почему никто даже на секунду не задумывается о будущем?», — задалась вопросами депутат Рады.

Также Буймистер напомнила, что Украина не выполнила обязательства перед инвесторами в ветряную, солнечную, геотермическую энергетику. Киев, согласно Меморандуму о взаимопонимании между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ, должен вернуть деньги вкладчикам в «зеленую» энергетику. Однако этого так и не случилось, поэтому инвесторы готовятся к суду.

«Именно государство предоставило энергетикам свои гарантии, и государство должно эти гарантии выполнять. Иначе мы потеряем последнее доверие среди международного сообщества и надолго отпугнем иностранных инвесторов от Украины», — добавила депутат Рады.

Изначально предполагали, что страна выпустит облигации внутреннего государственного займа, чем погасит долги перед инвесторами. Депутаты даже внесли в Раду соответствующий законопроект, которым хотели изменить госбюджет. Однако далее однопалатного парламента Украины проект закона не прошел.

«Считаю, что законопроект №4151, а также соответствующие поправки в бюджет на 2021 по выпуску ОВГЗ имеют в первую очередь быть рассмотрены в комитетах и ​​поддержаны быстрее. А потом дело за Минфином — он должен обеспечить выпуск гособлигаций. Только так государство сможет выполнить обязательства по выплатам долгов зеленым инвесторам, при том без повышения тарифа на передачу», — завершила Буймистер.

Ранее директор аналитического «ГМК-Центра» Станислав Зинченко отмечал, что в январе 2021 исполнится ровно год с того момента, как на Украине представили концепцию «зеленого перехода». По его словам, к 2070 году страна планирует полностью прекратить выбросы парниковых газов, чтобы стать углеродно-нейтральной.

По его словам, Украина преследует амбициозную и опасную цель, которая несет риски для экономического роста страны. Чтобы повысить экологичность промышленных предприятий, нужны инвестиции, ведь «зеленые» технологии дорогостоящие.