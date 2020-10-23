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15:52   23 Октября 2020
Происшествия

РАН: цветение водорослей привело к загрязнению воды на Камчатке

РАН: цветение водорослей привело к загрязнению воды на Камчатке

Массовая гибель морских животных в Авачинском заливе на Камчатке произошла из-за токсичного цветения водорослей, сообщает РАН.

Природный фактор привел к загрязнению воды, в результате чего погибло множество морских организмов, заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.

По заявлению РАН, к гибели животных привело цветение динофлагеллятов — водорослей, которые способны наносить экологический ущерб. Их цветение вызывает у людей нейротоксическое отравление.

Загрязнение воды на Камчатке потрясло общественность в конце сентября. Первыми о проблеме сообщили местные серферы, которые заметили изменение цвета воды, а также ухудшение собственного самочувствия.

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