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15:32   23 Октября 2020
Армия

Глава НКР попросил Путина принять меры для установления мира в регионе

Глава НКР попросил Путина принять меры для установления мира в регионе

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой сделать все возможное, чтобы прекратить боевые действия в регионе и возобновить политический процесс по Карабаху.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин находится в постоянном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с главой армянского правительства Николом Пашиняном.

"Я только могу еще раз повторить, что глава РФ делает все возможное, чтобы остановить войну и вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло", — сказал Песков.

Алиев и Пашинян ранее заявили, что готовы лично прибыть в Москву, чтобы провести трехсторонние переговоры по теме урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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#россия #азербайджан #армения #карабах

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