Эксперт назвал плюсы "дальневосточного капитала" для россиян

Предложение создать "дальневосточный капитал" для жителей ДФО, несмотря на свои плюсы, требует доработки. Такое мнение в беседе с "Экономикой сегодня" высказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Предложение создать "дальневосточный капитал" для жителей ДФО, несмотря на свои плюсы, требует доработки. Такое мнение в беседе с "Экономикой сегодня" высказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Жителям Дальнего Востока в Госдуме России недавно предложили установить "дальневосточный капитал". Соответствующий законопроект "О мерах социальной поддержки жителей Дальневосточного федерального округа" уже направлен кабмину.

"Власти, при утверждении законопроекта, могли бы предоставить средства и разрешить тратить его на покупку недвижимости, что было бы результативно и выгодной", — рассказал экономист Василий Колташов в интервью ФБА "Экономика Сегодня".

Помимо плюсов эксперт увидел и негативные стороны такого предложения, уточнив, что ему необходима доработка. В частности, Колташов считает неоправданным инициативу разрешить тратить капитал на собственное дело, так как многие стартапы часто не реализуются.