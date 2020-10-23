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15:28   23 Октября 2020
Общество

Эксперт назвал плюсы "дальневосточного капитала" для россиян

Эксперт назвал плюсы "дальневосточного капитала" для россиян

Предложение создать "дальневосточный капитал" для жителей ДФО, несмотря на свои плюсы, требует доработки. Такое мнение в беседе с "Экономикой сегодня" высказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Жителям Дальнего Востока в Госдуме России недавно предложили установить "дальневосточный капитал". Соответствующий законопроект "О мерах социальной поддержки жителей Дальневосточного федерального округа" уже направлен кабмину.

"Власти, при утверждении законопроекта, могли бы предоставить средства и разрешить тратить его на покупку недвижимости, что было бы результативно и выгодной", — рассказал экономист Василий Колташов в интервью ФБА "Экономика Сегодня".

Помимо плюсов эксперт увидел и негативные стороны такого предложения, уточнив, что ему необходима доработка. В частности, Колташов считает неоправданным инициативу разрешить тратить капитал на собственное дело, так как многие стартапы часто не реализуются.

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