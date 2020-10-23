Исследование: у переболевших COVID-19 может упасть уровень интеллекта

Исследование 84 тысяч человек выявило, что у переболевших коронавирусом может нарушаться работа памяти и ухудшаться другие интеллектуальные способности. Соответствующую информацию опубликовала электронная научная библиотека medRxiv.

Исследование 84 тысяч человек выявило, что у переболевших коронавирусом может нарушаться работа памяти и ухудшаться другие интеллектуальные способности. Соответствующую информацию опубликовала электронная научная библиотека medRxiv.

Специалисты отметили, что итоги исследования вновь продемонстрировали, что у заболевания есть долгосрочные последствия. Уровень различий в когнитивных функциях переболевших и не переболевших людей зависит также и от степени тяжести перенесенной болезни.

"Исследование в очередной раз продемонстрировало, что у коронавирусной инфекции есть долгосрочные последствия", — замечают медики.

Такого рода проблемы испытывали практически все пациенты с COVID-19, подчеркнули специалисты.