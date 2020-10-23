История затянувшегося теракта. Восемнадцатая годовщина «Норд-Оста»

«Политика Сегодня» вспоминает страшный день захвата здания театра на Дубровке террористами.

Ровно 18 лет назад, 23 октября 2002 года, террористы под предводительством чеченского боевика Мовсара Бараева захватили здание театрального центра на Дубровке, в Москве. В течение нескольких дней бандиты удерживали заложников в здании, начиненном таким количеством взрывчатки, что мог обрушиться даже тоннель близлежащей станции метро.

Хронология событий

Пока зрители наслаждались мюзиклом «Норд-Ост», к зданию центра подъехали три микроавтобуса. Из них выбежали 40 вооруженных боевиков, которые ворвались в театральный зал и заявили о захвате. Во время суматохи из здания успели выбежать несколько зрителей и сотрудников театра, однако в конечном итоге на мушке у террористов оказалось 916 человек.

Среди боевиков были не только мужчины: около 20 женщин, полностью обвешанных взрывчаткой, ходили между рядами и занимали позиции таким образом, чтобы в случае взрыва унести с собой как можно больше жизней. Заложникам не запрещали звонить родственникам и друзьям. В зале установили несколько осколочно-фугасных снарядов.

К вечеру следующего дня (24 октября) катарский телеканал «Аль-Джазира» показал заранее снятое обращение Мовсара Бараева. Он и его подельники объявили себя смертниками, потребовав полного вывода российских войск из Чечни. Все это время заложников почти не кормили: люди питались шоколадками и жвачкой из театрального буфета.

Спустя два дня после захвата театрального центра, в 5:30 утра 26 октября, спецназ из антитеррористического подразделения «Альфа» приступил к освобождению заложников. Чтобы обездвижить боевиков в здание предварительно пустили специальный усыпляющий газ.

Через два с половиной часа продюсер мюзикла «Норд-Ост» Александр Цекало в интервью заявил:

«Заложники спят мирным сном, а террористы, надеюсь, вечным».

Попытки переговоров

Людей удерживали в здании 58 часов. В течение этого времени с боевиками и лично Мовсаром Бараевым пытались связаться несколько раз, требуя освободить детей и беременных женщин, а также передать заложникам еду и воду. Первым в захваченное здание пошел депутат Государственной думы от Чечни Асламбек Аслаханов.

Ночью 24 октября он вошел через главный вход театрального центра на Дубровке и около получаса беседовал с главарем террористов. Никаких соглашений достичь не удалось, однако черед полтора часа боевики выпустили двух детей дошкольного возраста.

До Аслаханова к террористам по собственному желанию пришел полковник ВС РФ Константин Васильев. Он сказал боевикам, что предлагает себя в качестве заложника в обмен на всех детей, находящихся в здании. Бандиты Бараева не поверили ему и застрелили на месте.

В тот же день попытку переговоров также пытался предпринять депутат Госдумы и певец Иосиф Кобзон. Вместе с ним на встречу с террористами отправились британский журналист Марк Франкетти и двое граждан Швейцарии из организации «Красного креста». Им удалось освободить молодую женщину с тремя детьми и пожилого мужчину.

Боевики несколько раз отпускали заложников без каких-либо объяснений и требований. Помощь раненным и обезвоженным людям оказывал руководитель отделения неотложной хирургии и травмы детского возраста НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН Леонид Рошаль, который несколько раз входил в здание центра на Дубровке.

Итоги и последствия

Штурм здания театрального центра на Дубровке завершился в 7:25 утра 26 октября. По официальным данным с 23 по 26 октября погибло 130 человек. Общественная организация «Норд-Ост», которая состоит из родственников и членов семей погибших в ходе теракта, называет другую цифру – 174 погибших, включая в нее тех, кто скончался потом в больницах.

Из 40 боевиков, ворвавшихся в здание, в живых не осталось никого. Ни одно взрывное устройство не сдетонировало.

В беседе с «Политикой Сегодня» президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал теракт в «Норд-Осте» трагедией, которая навсегда оставила глубокий шрам в истории России. Операция, которую провели спецназовцы «Альфы» и «Вымпела», спустя 18 лет можно назвать «уникальной», считает специалист:

«Всю операцию по освобождению заложников нужно разделить на две части: это работа спецслужб и применение специального газа, благодаря которому террористы не смогли взорвать ни один заготовленный снаряд. Цепная реакция унесла бы за собой жизни всех, кто был тогда в театре. Спецназ "Альфа" выполнял свою работу профессионально, ведь все боевики были обезврежены».

Не обошлось и без недоработок: возле здания театрального центра было очень много машин скорой помощи (около сотни). Из-за давки и неразберихи врачи не всегда успевали оперативно оказывать медицинскую помощь пострадавшим.

«Это ужасный день, но сама операция оценивается положительно. Если бы не работа "Альфы" и этого газа, мы потеряли бы тысячу людей или даже больше, если бы взрыв добрался до ветки метро. Эта операция послужила серьезным уроком для террористов и боевиков. Сейчас действия российских спецназовцев в тот день даже изучают за рубежом», — подытожил Гончаров.

В ноябре 2002 года соучастниками теракта были объявлены еще три человека, которых не было в театральном центре: Аслан Мурдалов и братья Ахъяд и Алихан Межиевы. Они осуждены на сроки от 15 до 22 лет колонии строго режима.