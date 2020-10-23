История затянувшегося теракта. Восемнадцатая годовщина «Норд-Оста»
Ровно 18 лет назад, 23 октября 2002 года, террористы под предводительством чеченского боевика Мовсара Бараева захватили здание театрального центра на Дубровке, в Москве. В течение нескольких дней бандиты удерживали заложников в здании, начиненном таким количеством взрывчатки, что мог обрушиться даже тоннель близлежащей станции метро.
Хронология событий
Пока зрители наслаждались мюзиклом «Норд-Ост», к зданию центра подъехали три микроавтобуса. Из них выбежали 40 вооруженных боевиков, которые ворвались в театральный зал и заявили о захвате. Во время суматохи из здания успели выбежать несколько зрителей и сотрудников театра, однако в конечном итоге на мушке у террористов оказалось 916 человек.
Среди боевиков были не только мужчины: около 20 женщин, полностью обвешанных взрывчаткой, ходили между рядами и занимали позиции таким образом, чтобы в случае взрыва унести с собой как можно больше жизней. Заложникам не запрещали звонить родственникам и друзьям. В зале установили несколько осколочно-фугасных снарядов.
К вечеру следующего дня (24 октября) катарский телеканал «Аль-Джазира» показал заранее снятое обращение Мовсара Бараева. Он и его подельники объявили себя смертниками, потребовав полного вывода российских войск из Чечни. Все это время заложников почти не кормили: люди питались шоколадками и жвачкой из театрального буфета.
Спустя два дня после захвата театрального центра, в 5:30 утра 26 октября, спецназ из антитеррористического подразделения «Альфа» приступил к освобождению заложников. Чтобы обездвижить боевиков в здание предварительно пустили специальный усыпляющий газ.
Через два с половиной часа продюсер мюзикла «Норд-Ост» Александр Цекало в интервью заявил:
«Заложники спят мирным сном, а террористы, надеюсь, вечным».
Попытки переговоров
Людей удерживали в здании 58 часов. В течение этого времени с боевиками и лично Мовсаром Бараевым пытались связаться несколько раз, требуя освободить детей и беременных женщин, а также передать заложникам еду и воду. Первым в захваченное здание пошел депутат Государственной думы от Чечни Асламбек Аслаханов.
Ночью 24 октября он вошел через главный вход театрального центра на Дубровке и около получаса беседовал с главарем террористов. Никаких соглашений достичь не удалось, однако черед полтора часа боевики выпустили двух детей дошкольного возраста.
До Аслаханова к террористам по собственному желанию пришел полковник ВС РФ Константин Васильев. Он сказал боевикам, что предлагает себя в качестве заложника в обмен на всех детей, находящихся в здании. Бандиты Бараева не поверили ему и застрелили на месте.
В тот же день попытку переговоров также пытался предпринять депутат Госдумы и певец Иосиф Кобзон. Вместе с ним на встречу с террористами отправились британский журналист Марк Франкетти и двое граждан Швейцарии из организации «Красного креста». Им удалось освободить молодую женщину с тремя детьми и пожилого мужчину.
Боевики несколько раз отпускали заложников без каких-либо объяснений и требований. Помощь раненным и обезвоженным людям оказывал руководитель отделения неотложной хирургии и травмы детского возраста НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН Леонид Рошаль, который несколько раз входил в здание центра на Дубровке.
Итоги и последствия
Штурм здания театрального центра на Дубровке завершился в 7:25 утра 26 октября. По официальным данным с 23 по 26 октября погибло 130 человек. Общественная организация «Норд-Ост», которая состоит из родственников и членов семей погибших в ходе теракта, называет другую цифру – 174 погибших, включая в нее тех, кто скончался потом в больницах.
Из 40 боевиков, ворвавшихся в здание, в живых не осталось никого. Ни одно взрывное устройство не сдетонировало.
В беседе с «Политикой Сегодня» президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал теракт в «Норд-Осте» трагедией, которая навсегда оставила глубокий шрам в истории России. Операция, которую провели спецназовцы «Альфы» и «Вымпела», спустя 18 лет можно назвать «уникальной», считает специалист:
«Всю операцию по освобождению заложников нужно разделить на две части: это работа спецслужб и применение специального газа, благодаря которому террористы не смогли взорвать ни один заготовленный снаряд. Цепная реакция унесла бы за собой жизни всех, кто был тогда в театре. Спецназ "Альфа" выполнял свою работу профессионально, ведь все боевики были обезврежены».
Не обошлось и без недоработок: возле здания театрального центра было очень много машин скорой помощи (около сотни). Из-за давки и неразберихи врачи не всегда успевали оперативно оказывать медицинскую помощь пострадавшим.
«Это ужасный день, но сама операция оценивается положительно. Если бы не работа "Альфы" и этого газа, мы потеряли бы тысячу людей или даже больше, если бы взрыв добрался до ветки метро. Эта операция послужила серьезным уроком для террористов и боевиков. Сейчас действия российских спецназовцев в тот день даже изучают за рубежом», — подытожил Гончаров.
В ноябре 2002 года соучастниками теракта были объявлены еще три человека, которых не было в театральном центре: Аслан Мурдалов и братья Ахъяд и Алихан Межиевы. Они осуждены на сроки от 15 до 22 лет колонии строго режима.