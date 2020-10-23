Россияне не спешат браться за лопаты и метлы после оттока мигрантов

Из-за коронавируса в России сократилась приезжая рабочая сила. В «Партии Роста» полагают, что граждане РФ пока не готовы заменить приезжих на тяжелой работе.

Пандемия коронавирусной инфекции вызвала сокращение числа трудовых мигрантов из соседних стран, пишут «Известия». В частности, речь идет о низкооплачиваемых профессиях, где квалификация не требуется. Среди них — таксисты, курьеры, строители и работники жилищно-коммунальной сферы.

Наличие проблемы подтвердили и в мэрии Москвы. Мэр Сергей Собянин сообщил, что за время карантина количество мигрантов сократилась на 40%. В связи с этим у коммунальных служб возникли трудности при подготовке к отопительному сезону.

Собянин: Есть проблема — в Москве стало намного меньше мигрантов, процентов на 40. Это влияет на рынок труда. В коммунальной сфере, на те должности, которые заняты временно, это ручной труд — лопата, метла, лом, далеко не все москвичи готовы идти работать. pic.twitter.com/9SwkbigiEL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 18, 2020

Аналогичные сложности коснулись и частных компаний, 40% из которых ощущают нехватку рабочей силы. По данным исследования Центра стратегических разработок, 40% работодателей предпочитают нанимать иностранцев, поскольку это хорошая возможность сэкономить на зарплате. При этом 35% полагают, что мигранты более результативны в отличие от россиян.

В комментарии «Политике Сегодня» член генерального совета «Партии Роста», генеральный директор Группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов отметил, что заменить трудовых мигрантов жителями регионов едва ли удастся. По его словам, упомянутые вакансии будут заняты иностранными гражданами, не состоящими на миграционном учете.

«Все зависит от специфики работы и отрасли, где есть потребность в трудовых мигрантах. Есть ряд видов тяжелого физического труда или труда, связанного с неблагоприятными условиями деятельности, традиционно ассоциируемых с работниками из ближнего и дальнего зарубежья. С учетом сложившейся диспропорции соотношения заработной платы и тяжести условий, на эти профессии не спешат трудоустраиваться местные жители российских регионов», — объясняет Панов.

Впрочем, член Генсовета партии обратил внимание, что сегодня в российских регионах, преимущественно крупных мегаполисах, растет количество вакансий, которые могут заинтересовать россиян. При этом раньше они практически полностью были заняты мигрантами. Среди них — водители спецтехники, строители, мастера-отделочники, отдельные категории аграрных работников.

«Данные категории могут быть успешно замещены российскими гражданами исключительно за счет внутренней миграции. Но при условии, что работникам будет предлагаться мотивирующая система оплаты труда. Также необходимо внедрять на предприятиях высокотехнологичные производственные процессы, которые позволят увеличить производительность при сокращении потребности в тяжелом физическом труде», — подытожил собеседник агентства.

В пятницу, 23 октября, сервисы доставки готовой еды и продуктов заявили о нехватке курьеров. Компании полагают, что проблема связана с оттоком мигрантов и плохой погодой. Так, сервисы начали звать на работу более молодой персонал. Недостаток курьерских работников взывает жалобы у клиентов из-за недоставленных или опаздывающих заказов. Проблему подтвердили «Коммерсанту» ряд источников на рынке.