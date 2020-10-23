Монтян объяснила, почему Киеву не удастся запретить русский язык в школах

Украинские власти могут лишь продолжать вводить для населения новые языковые запреты, но они просто не в силах контролировать использование русского языка во всех учебных заведениях.

Украинские власти могут лишь продолжать вводить для населения новые языковые запреты, но они просто не в силах контролировать использование русского языка во всех учебных заведениях.

Об этом в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт» заявила украинская правозащитница Татьяна Монтян, комментируя очередную русофобскую инициативу Министерства образования и науки.

Ранее заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий подписала директиву, предписывающую наказывать учителей, которые используют словосочетание «Великая Отечественная война». Чиновницу возмутило интервью украинских преподавателей отечественному изданию «Страна», в котором употреблялась терминология, запрещенная законом о декоммунизации.

Мандзий напомнила о рекомендациях своего ведомства и Института национальной памяти, согласно которым вместо термина «Великая Отечественная война» нужно использовать фразу «советско-немецкая фаза мировой войны».

По словам замминистра, всех учителей, которые общаются с «провокационными СМИ» и при этом не соблюдают закон о декоммунизации нужно подвергнуть «коллективному осуждению». А если преподаватели продолжат использовать «некорректную терминологию» к ним, по мнению Мандзий, будет необходимо применить меры дисциплинарного или административного наказания. Подобные инциденты, подчеркнула замминистра, могут обернуться для нарушителей увольнением и даже проблемами с законом.

Резкую реакцию Любомиру Мандзий на интервью учителей прокомментировал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«После таких директив учителя и педагоги покидают свои рабочие места. Террор и шизофрения на Украине продолжаются!», — отметил он.

Украинская правозащитница Татьяна Монтян, комментируя ситуацию, заявила, что она пока не слышала о новой директиве Минобрнауки, но признает, что ведомство может «вытворить, что угодно». При этом Монтян напомнила о другом резонансном случае, связанном с образованием, который недавно имел место на Украине.

«Я видела, что какой-то пришибленный черт, который был признан учителем года или что-то в этом плане, начал рассказывать, что никакой Великой Отечественной войны не было, и втирал это детям», — подчеркнула она.

При этом правозащитница напомнила о скандале с попыткой полностью запретить использование русского языка в украинских школах. После того, как в стране 1 сентября 2020 года вступил в силу закон об образовании, не менее 80% образовательного процесса начиная с пятого класса должно проводится строго на государственном языке. И преподаватели действительно проводят уроки на украинском. Но на переменах дети в русскоязычных регионах продолжают общаться друг с другом по-русски.

«Начали что-то вякать на эту тему, мол, надо запретить. Но запретить детям говорить на русском, естественно, не удастся. Они плевать хотели на эти правила. Поэтому пытаются запретить учителям. Но кто за этим будет следить и как будут контролировать? Это остается неясным», — рассказала Монтян.

Пока что на Украине нет ни жесткой цензуры, ни рычагов, чтобы контролировать миллионы русскоязычных граждан, которые «плевать хотели» на все вводимые запреты. Киев не сможет отслеживать все нарушения, это просто невозможно, уверена Монтян. Поэтому все директивы властей – это просто нереализуемая на практике болтовня.